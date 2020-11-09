Beşiktaş'ta şaşırtan 'negatif' tablo!

Beşiktaş, ligde son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde "eksi" averajda kaldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta şaşırtan 'negatif' tablo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2020 08:51
Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ligde son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde "eksi" averajda kaldı.

Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde 7 maçlık süreçte hücumunu savunmasının üstüne çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de aynı sıkıntıyı yaşadı.

Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun ilk 7 maçında rakip fileleri 10 kez havalandıran ve kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, eksi 2 averajla kötü bir performans sergilemişti. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan Kartal, 10. haftada bunu dengeleyip sonraki haftalarda "artı"ya geçebilmişti.
Beşiktaş bu sezona 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlasa da ilerleyen haftalarda gerilemeyi durduramadı, Gaziantep FK yenilgisiyle yeniden eksiye düştü.

Geçen sezon olduğu gibi 2020-2021'in 7 maçlık bölümünde 10 gol atabilen ve rakiplerinin 12 golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım yine eksi 2 averajda kaldı ve geçen sezonu tekrarladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için