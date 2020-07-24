Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı

Beşiktaş, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 33. yılında andı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 14:52
Beşiktaş Kulübü, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 33. yılında andı. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ökten'in 1987 yılında Beşiktaş Futbol Takımı'na kamp yeri bakmak için Abant'a giderken trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Ökten'in Beşiktaş kültürüne katkı sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Vefatının ardından Şan Ökten ismi Fulya'da bulunan tesislerimize verildi. Fulya Şan Ökten Kamp Tesisleri, uzun yıllar kulübümüze hizmet etti. Beşiktaşlı çocuklar, uzun yıllar bu tesislerde, Şan Ökten'in de katkılarıyla oluşan Beşiktaş kültürünü öğrendiler. Beşiktaşımıza hizmet ederken yaşamını yitiren, asla unutulmayacak bir isim olarak tarihimizde yer alan Şan Ökten'i vefatının 33. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için