Beşiktaş'ta şampiyonluk için özel operasyon

Siyah-beyazlı taraftarlar kötü futbol nedeniyle "Acaba şampiyonluk kaçacak mı?" endişesi taşıyor… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ise oyuncularına psikolojik destek veriyor…

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta şampiyonluk için özel operasyon
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18 Nisan 2021 13:48
Beşiktaş'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.

11 PUANDAN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ
SERGEN YALÇIN'DAN HAMLE GELDİ

Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- beyazlılarda Sergen Yalçın'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.

KALAN MAÇLARI DA BİR HAYLİ ZOR

Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü Sivas deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, Hatay gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken Galatasaray deplasmanına da çıkacak.



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