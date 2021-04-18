Beşiktaş'ta şampiyonluk için özel operasyon

Beşiktaş'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.



11 PUANDAN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ

SERGEN YALÇIN'DAN HAMLE GELDİ



Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- beyazlılarda Sergen Yalçın'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.



KALAN MAÇLARI DA BİR HAYLİ ZOR



Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü Sivas deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, Hatay gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken Galatasaray deplasmanına da çıkacak.



