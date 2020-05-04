Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Siyah- Beyazlılar 'öze dönüş' politikasına geçmeye hazırlanıyor.Bu doğrultuda ilk adımı Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük koltuğuna getirerek atan Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim, şimdi de kulübe bir sportif direktör kazandırmak istiyor.Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Liste geniş Birçok ismin bulunduğu listede Beşiktaş efsanesi Samet Aybaba'nın ön plana çıktığı öğrenildi.En kısa zamanda tecrübeli hoca ile görüşme yapacak olan Beşiktaş, olumsuz cevap alması halinde rotasını