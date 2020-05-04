Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi

Sportif direktör arayışına geçen Kara Kartal'da ilk hedef efsane Samet Aybaba... Tecrübeli hoca ile anlaşılamazsa rota Mustafa Denizli ya da Mehmet Özdilek'e çevrilecek.

Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi
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04 Mayıs 2020 07:30
Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Siyah- Beyazlılar 'öze dönüş' politikasına geçmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda ilk adımı Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük koltuğuna getirerek atan Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim, şimdi de kulübe bir sportif direktör kazandırmak istiyor.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Liste geniş Birçok ismin bulunduğu listede Beşiktaş efsanesi Samet Aybaba'nın ön plana çıktığı öğrenildi.

En kısa zamanda tecrübeli hoca ile görüşme yapacak olan Beşiktaş, olumsuz cevap alması halinde rotasını Mustafa Denizli ya da Mehmet Özdilek'e çevirecek.

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