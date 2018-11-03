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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Adriano...

Beşiktaş'ta Brezilyalı sol bek Adriano, Başakşehir maçının 26. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Adriano...
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03 Kasım 2018 19:33
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçının 26. dakikasında Adriano, sakatlandı ve oyundan çıktı.

Sakatlıktan yeni dönen Adriano, 26. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken maça devam edemedi.

Adriano'nun yerine Beşiktaş'ta oyuna Caner Erkin dahil oldu.

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