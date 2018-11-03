Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Adriano...

Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçının 26. dakikasında Adriano, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Sakatlıktan yeni dönen Adriano, 26. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken maça devam edemedi.
Adriano'nun yerine Beşiktaş'ta oyuna Caner Erkin dahil oldu.
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Sakatlıktan yeni dönen Adriano, 26. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken maça devam edemedi.
Adriano'nun yerine Beşiktaş'ta oyuna Caner Erkin dahil oldu.
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