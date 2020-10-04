Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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04 Ekim 2020 17:41
Süper Lig'in 4. haftasında Dolmabahçe'de Gençlerbirliği'ni ağırlayan beşiktaş'ta yeni transfer sakatlandı.

Siyah - beyazlıların savunma oyuncusu Welinton, sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası değişikliği istenen Brezilyalı oyuncu, 76. dakikada üst baldırını tutarak kenara geldi.

Beşiktaş'ta Welinton'un yerine Ajdin Hasic oyuna dahil edildi.



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