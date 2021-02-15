Beşiktaş'ta sakatlık; Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık; Rachid Ghezzal
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15 Şubat 2021 17:27
Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı moralleri bozdu.

Siyah-bayazlı takımın Gençlerbirliği maçında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bir anda acı içinde kendini yere bırakan Rachid Ghezzal, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.



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