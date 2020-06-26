Beşiktaş'ta sahne Kral Burak Yılmaz'ın

Beşiktaş'ın evinde 2-1 kaybettiği maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz, Denizlispor deplasmanında takıma dönmüştü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta sahne Kral Burak Yılmaz'ın
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26 Haziran 2020 13:33
Cezası nedeniyle lige dönüşünün ilk haftasında Beşiktaş'ın evinde 2-1 kaybettiği maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz, Denizlispor deplasmanında takıma dönmüştü.

Kaptan dönüşü etkisini hemen belli etmiş ve takımının 5-1 kazandığı deplasmanda 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşmıştı. Sergen Yalçın'ın hücumdaki kilit ismi olan Burak, Konya karşısında da hem gollerine hem de asistlerine devam etmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar ligde 21 maçta Siyah-Beyazlı formayı giyen ve 12 gol atıp 5 de asist yapan Burak Yılmaz, Konya önünde son maçlardaki performansıyla da dikkat çekiyor.

Kral, Yeşil-Beyazlılar'a karşı forma giydiği son 5 lig maçını da boş geçmedi, toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı.

Ayrıca Konya, Burak'ın Süper Lig kariyerinde (25 Ağustos 2006'da 2 gol atmıştı.) Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attığı takım konumunda yer alıyor.



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