Beşiktaş'ta sağa iki aday: Mert ve Kerim

Sağ beke takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, iki isim üzerine yoğunlaştı: Kerim Alıcı ve Mert Yılmaz...



Altınordu forması giyen Kerim için İzmir ekibi, 1.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay isterken, siyah-beyazlılar bu bedeli düşürmek için pazarlık masasında.



Kerim'in alternatifi ise Bayern Münih II'den Mert Yılmaz. U21 Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki oyuncu için scout ekibi olumlu rapor verirken, Kerim Alıcı'nın durumuna göre ibre Mert Yılmaz'a dönebilir.



