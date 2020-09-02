Beşiktaş'ta sağ bekin 5 gözdesi

Sağ bek arayışlarında tamamen Nazım Sangare'ye yoğunlaşan Beşiktaş'ın, Antalyaspor forması giyen başarılı oyuncunun bonservis bedelinde indirime gidilmemesi durumunda, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Ahmet Oğuz ile Kayserispor'dan ayrılmak isteyen Miguel Lopes'i de gündeme alabileceği öğrenildi.



Nazım'ın yanı sıra isimleri bir süredir medyada yer alan ve Roma'da top koşturan Davide Santon ile yine aynı takımda oynayan Rick Karsdorp'la da anlaşma zemini arayan siyah-beyazlıların, mali koşulların oluşmaması durumunda Ahmet Oğuz ile Miguel Lopes için resmi girişimlere başlayacağı aktarıldı.



Antalyaspor, Nazım Sangare için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, takas teklifine olumlu yanıt vermemişti.



