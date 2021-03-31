Beşiktaş'ta sağ beke MLS'ten aday: Richie Laryea

Beşiktaş, MLS'te Toronto forması giyen sağ bek Richie Laryea ve kulübüyle transfer görüşmesi yaptı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta sağ beke MLS'ten aday: Richie Laryea
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31 Mart 2021 16:51
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden ve sağ bekteki önceliğini Valentin Rosier için harcayacak olan Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.

A Spor'un özel haberine göre; Beşiktaş, MLS'te Toronto forması giyen sağ bek Richie Laryea ve kulübüyle temasa geçti.

26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'a öneren Atiba, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşının siyah beyazlılara faydalı olacağını bildirdi.

Rosier için Sporting'le görüşmeler olumsuz devam ederse Laryea'ya resmi teklif yapılacak.

Laryea, MLS'te toplam 58 maça çıkarken 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.



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