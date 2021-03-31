Beşiktaş'ta sağ beke MLS'ten aday: Richie Laryea

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden ve sağ bekteki önceliğini Valentin Rosier için harcayacak olan Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.



A Spor'un özel haberine göre; Beşiktaş, MLS'te Toronto forması giyen sağ bek Richie Laryea ve kulübüyle temasa geçti.



26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'a öneren Atiba, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşının siyah beyazlılara faydalı olacağını bildirdi.



Rosier için Sporting'le görüşmeler olumsuz devam ederse Laryea'ya resmi teklif yapılacak.



Laryea, MLS'te toplam 58 maça çıkarken 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.



