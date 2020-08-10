Beşiktaş'ta sağ beke aday: Rick Karsdorp

Beşiktaş, sağ bek için Roma'da kadro dışı bırakılan Rick Karsdorp'u listesinde tutuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; asroma.com/
Beşiktaş'ta sağ beke aday: Rick Karsdorp
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2020 11:34
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Roma'da kadro dışı bırakılan Rick Karsdorp'u gündemine aldı.

Transferi bizzat Erdal Torunoğulları'nın yönettiği bildirildi. Oyuncu için Roma'ya kiralama teklifi sunulacak.

2017'de Roma'dan 16 milyon euroya alınan 25 yaşındaki oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için