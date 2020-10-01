Beşiktaş'ta sağ bek ve santrafor için yoğun girişim

Teknik heyetin ısrarla istediği sağ bek transferinde mutlu sona yaklaşan Beşiktaş Yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı isimlerden Valentin Rosier'i ön plana çıkardı. Bugün İstanbul'da olması beklenen Valentin Rosier ile 1 yıllık mukavele yapılacakTeknik Direktör Sergen Yalçın'ın uzun süredir en çok istediği isimlerden biri olan Davide Santon'un ise kulübü Roma'da kalmayı planladığı ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Daha önce sağ beke yerli oyuncu düşünen ve bu nedenle Nazım Sangare ile görüşürken, Santon'u ikinci plana atan siyah-beyazlıların, Valentin Rosier transferini en kısa sürede bitirmeye çalıştığı vurgulandı. Rosier dışında başka isimlerle de temas kuran yönetimin, transferin bitmesine 5 gün kalması yüzünden Fransız oyuncuyu elinden kaçırmamak için bu kez daha aceleci davranacağı kaydedildi.Beşiktaş Yönetimi, sağ bek dışında golcü transferi için de arayışlarını hızlandırdı. Aboubakar'ın dahil olduğu forvet hattını yeni bir golcüyle takviye etmek isteyen siyah-beyazlıların, Cyle Larin'i kiralık göndermenin hesaplarını yaptığı belirlendi. Sergen Yalçın'ın istediği özelliklere sahip bir forvetle anlaşma sağlanması halinde Larin ile kiralanması konusunda masaya oturulacak. Kanadalı golcü takımdan ayrılırsa yıllık 3 milyon euro isteyen Nikola Kalinic ile yeniden temas kurulacak. Ücretinde indirim yapması durumunda Kalinic ile anlaşma zemini aranacak.