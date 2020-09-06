Beşiktaş'ta sağ bek için flaş öneri

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona'dan Moussa Wague'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ta sağ bek için flaş öneri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2020 17:06
Sağ bek arayışlarını sürdürne Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldei.

Beşiktaş'ın transfer gündemine giren son isimse Barcelona'dan Moussa Wague oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.

Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.

HEM GÜÇLÜ HEM SÜRATLİ

Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

Geçen sezon başında Barcelona'dan Nice'e kiralanan Wague, sadece 5 lig maçında forma giydi ve 2 asist yaptı. Barça, 21 yaşındaki Senegalli sağ beki, KAS Eupen'den 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için