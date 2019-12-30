Beşiktaş'ta sadece Muhammed Elneny beğenildi

Sezon başı 7 oyuncu için 16 milyon euro harcayan Beşiktaş, beklediği verimi alamadı. Beğenilen tek futbolcu Muhammed Elneny oldu.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta sadece Muhammed Elneny beğenildi
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30 Aralık 2019 12:05
Beşiktaş, transferlerin faydası açısından da son yılların en kötü dönemini geçirdi. 7 yeni oyuncuya Adem Ljajic'in zorunlu satın alma bedeli eklenince toplam 16 milyon euro harcama yapan kulüp, ilk yarıda bunun karşılığını alamadı.

Yeni Visca olacak denen Tyler Boyd, gözden ilk düşen oyuncu oldu. Boyd ikinci devre kadroda düşünülmüyor. Rebocho, N'Koudou ve Diaby saman alevi şeklinde parlayan performanslarıyla taraftarın gözüne çok fazla giremedi. Büyük umutlar bağlanan Douglas ise birkaç maç oynayıp sakatlandı.

Yenilerden sadece Arsenal'den kiralanan Elneny beğenildi. Mısırlının kalması isteniyor ancak bonservisinin 18 milyon euro olması transferi imkansız kılıyor.

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