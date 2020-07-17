Beşiktaş'ta Ruiz'in yerine Roco geçiyor

Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler Enzo Roco'ya çevrildi.



Avrupa'ya üçüncü sıradan katılmak için Sivasspor ile çekişen siyah-beyazlılarda teknik heyet Fenerbahçe maçı planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'ın, Roco'yu derbide ilk 11'de oynatacağı kaydedildi.



Son 5 haftada savunmanın değişmeyen ismi Ruiz olurken yanındaki partnerleri hep farklılık gösteriyordu. Roco da bu süreçte iki kez ilk 11'de forma giyebilmişti.



