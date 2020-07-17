Beşiktaş'ta Ruiz'in yerine Roco geçiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Roco'yu Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacağı ifade edildi.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Ruiz'in yerine Roco geçiyor
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17 Temmuz 2020 09:02
Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler Enzo Roco'ya çevrildi.

Avrupa'ya üçüncü sıradan katılmak için Sivasspor ile çekişen siyah-beyazlılarda teknik heyet Fenerbahçe maçı planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Sergen Yalçın'ın, Roco'yu derbide ilk 11'de oynatacağı kaydedildi.

Son 5 haftada savunmanın değişmeyen ismi Ruiz olurken yanındaki partnerleri hep farklılık gösteriyordu. Roco da bu süreçte iki kez ilk 11'de forma giyebilmişti.



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