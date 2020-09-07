Beşiktaş'ta rota yeniden Koita!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa yönetimiyle 2. kez masaya oturacak. Siyah-beyazlılar, Thiam'da Fenerbahçe'ye yapıldığı gibi bu transferde de kendilerine kolaylık sağlanmasını isteyecek

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta rota yeniden Koita!
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07 Eylül 2020 09:17
Santrfor transferinde adı bugüne dek birçok isimle anılan siyah-beyazlı yönetim, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı yeniden listesine dahil etti.

Oyuncu için daha önce lacivert-beyazlı kulübün yönetimiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez Kasımpaşa idarecileri ile bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak.

LİG BAŞLAMADAN İŞİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Mame Baba Thiam transferinde Fenerbahçe'ye sağlanan kolaylığın bir benzeri de Koita için istenecek.

Kasımpaşa yönetiminin vereceği karar sonrası Beşiktaş'ın santrfor arayışlarındaki yolu da netleşecek. Yönetciler, olumsuz yanıt halinde belirlenen diğer adaylarla temasa geçerek, santrfor transferini lig başlangıcına yetiştirecek. Kasımpaşa ile 99 maça çıkan Koita, 27 gol atarken, 11 de gol pası verdi.



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