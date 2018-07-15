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Beşiktaş'ta rota yeniden Chicharito!

Meksika formasıyla 2018 Dünya Kupası'nda göz dolduran Javier Hernandez, bir kez daha Beşiktaş'ın markajında… Siyah-Beyazlılar, Chicarito lakaplı yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'ta rota yeniden Chicharito!
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15 Temmuz 2018 12:16
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Javier Hernandez aşkı depreşti…

Kartal, geçen yaz temas kurduğu West Ham United'ın Meksikalı yıldız golcüsü için yeniden harekete geçti. "Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicarito" lakaplı 30 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2018 Dünya Kupası'nın ardından tatilini Miami'de sürdüren yıldızın menajeriyle temasa geçti.

Chicarito'nun, 11'e giremediği West Ham'dan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

PELLEGRİNİ İSTEMİYOR

Bu yaz transfere 150 milyon eurodan fazla para harcayan ve yeni teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin talepleri doğrultusunda yeni bir santrfor transfer etmek isteyen Premier Lig ekibi, Hernandez için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Geçen yaz Bayer Leverkusen'den 18 milyon euroya eski çalıştırıcı Slaven Bilic'in isteğiyle alınan ancak teknik ekipteki değişimler nedeniyle hamle oyuncusu olarak kullanılan yıldız golcünün, İngiltere'de mutsuz olduğu biliniyor.

NEGREDO'NUN TALİPLERİ VAR

Javier Hernandez için bir kez daha kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da Alvaro Negredo'nun kontratından çıkmaya çalışıyor. 32 yaşındaki İspanyol golcü için Amerika ve Meksika'dan gelen teklifleri düşünen transfer komitesi, bu işi halletmeden yeni bir maceraya girmeyi risk olarak görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in en kısa sürede yeni sezondaki golcünün netleşmesini istemesi nedeniyle hızlı hareket eden yönetim, en geç temmuz sonuna kadar golcü konusunu halletmeyi planlıyor.

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