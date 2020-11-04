Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal nokta atışı!

Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş Rosier ve ve Ghezzal'ın takıma katılmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Transferin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan 2 oyuncunun performansı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı fazlasıyla mutlu etti.



NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

İki futbolcu Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında ilk 11'de oynarken takıma büyük katkı sağladı. Gerek Rosier gerekse Ghezzal nokta atışı transfseri olarak dikkat çekti.



GHEZZAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Fransız oyuncu Rosier, sağ bekteki boşluğu en iyi şekilde doldururken hocasından tam not aldı. Ghezzal ise Yeni Malatya maçındaki asistiyle takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.



BONSERVİS İÇİN GİRİŞİM

Beşiktaş Yönetimi'nin Rosier ve Ghezzal'den çok memnun olduğu ve 2 oyuncunun sezon sonunda bonservisini almayı planladığı gelen bilgiler arasında.



