Beşiktaş'ta Rosier, performansıyla mutlu etti!

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, performansıyla yine beğeni topladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rosier, performansıyla mutlu etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2020 12:29
Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maç olan geçen haftaki Denizlispor mücadelesinde tam puan alan Valentin Rosier, dünkü Malatyaspor karşılaşmasında da etkili bir performans ortaya koydu.

Atiba'dan sonra en yüksek başarılı pas yüzdesine sahip olan Fransız sağ bek, ataklarda da etkili rol oynadı.

Sporting Lizbon'dan kiralık alınan 24 yaşındaki futbolcu, maç içinde 3 başarılı orta yaptı.

Taraftarlar, sosyal medyada Rosier'e övgüler yağdırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için