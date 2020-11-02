Beşiktaş'ta Rosier, performansıyla mutlu etti!

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maç olan geçen haftaki Denizlispor mücadelesinde tam puan alan Valentin Rosier, dünkü Malatyaspor karşılaşmasında da etkili bir performans ortaya koydu.



Atiba'dan sonra en yüksek başarılı pas yüzdesine sahip olan Fransız sağ bek, ataklarda da etkili rol oynadı.



Sporting Lizbon'dan kiralık alınan 24 yaşındaki futbolcu, maç içinde 3 başarılı orta yaptı.



Taraftarlar, sosyal medyada Rosier'e övgüler yağdırdı.



