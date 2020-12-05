Siyah-Beyazlılar'ın, Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Kasımpaşa karşısında da çok iyiydi.



Sağ kanatta önündeki Ghezzal ile birlikte mükemmel bir uyum yakalayan Rosier, 75'te Aboubakar'ın golünde bu sezon ligdeki 3. asistini yaptı. Kart sınırında olan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek haftaki Alanyaspor mücadelesi öncesi sıkıntı yaşamadı ve 82'de yerini Necip'e bıraktı.



