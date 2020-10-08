Beşiktaş'ta rol model: Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor. Mücadeleci yapısıyla teknik ekibin beğenisini kazanmaya devam eden Atiba, ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmaya devam ediyo

Beşiktaş'ta rol model: Atiba Hutchinson
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08 Ekim 2020 11:05
Siyah-Beyazlılar'ın emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.

Kara Kartal'ın 2 gün izin yapmasına rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, dünkü takım idmanında da yerini aldı. Mücadeleci yapısıyla teknik ekibin beğenisini kazanmaya devam eden Atiba, ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmaya devam ediyor



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