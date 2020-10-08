Beşiktaş'ta rol model: Atiba Hutchinson

Siyah-Beyazlılar'ın emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.



Kara Kartal'ın 2 gün izin yapmasına rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, dünkü takım idmanında da yerini aldı. Mücadeleci yapısıyla teknik ekibin beğenisini kazanmaya devam eden Atiba, ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmaya devam ediyor



