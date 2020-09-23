Beşiktaş'ta Rio Ave maçında 3 oyuncu yok

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçı öncesinde konuştu.



Rio Ave'yi değerlendiren Şahin, "Rakibimizin son 4 maçını izledik, saygı duyulması gereken bir rakip. Evimizdeyiz, seyircimiz yok ama içeride olmanın ufak da olsa avantajı var, bunu kullanmak istiyoruz. Rakip, topa sahip olmaya çalışan, Portekiz'in 3 takımından sonra topa en çok sahip olan ekiplerden biri. Az gol yiyen, birlikte oynamaya çalışan, saygı duyulacak bir ekip. Bunun farkındayız, bunun bilinciyle hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.



Aboubakar ve yeni bir forvet gelip gelmeyeceği sorulan teknik adam, "Cevap vermek istemiyorum. Siz de gündemi takip ediyorsunuz, yakın zamanda kimin gelip gelmeyeceği belli olur." ifadelerini kullandı.



"ATIBA, JOSEF, NKOUDOU YOK"



Kadroyla ilgili son durum sorulunca Murat Şahin, "Yarın Atiba'yı kullanma imkanımız yok. Ufak ağrıları var, iki gündür idmana çıkmıyor. Nkoudou uzun süredir bizimle değil, iki gündür idmanlara başladı. Josef de Souza'nın evraksal işlemleri de var, hazırlık süreci de sürüyor. Rotasyon başka bir şey, daha farklı bir olay. Biz elimizdeki tüm kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Yarın veya Konya maçında oynayacak herkes yarın da oynayabilir Konya maçında da oynayabilir. Buna rotasyon demek istemiyoruz biz." cevabını verdi.



Tam kadro olunca sorun kalmayacağını belirten antrenör, "Eksikleri düzeltmek için çalışıyoruz. Oyuncular tam anlamıyla hazır olunca bunları çözecek kapasitede oyuncular oldukları için buradalar. Bir anda çözülecek ve çözüme ulaşacak bir konu değil, bir süreç lazım, biz de sürecin içindeyiz, hala devam ediyor süreç." diye konuştu.



