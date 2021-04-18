Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçındaki performansı sonrası Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala'nın Sivasspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala
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18 Nisan 2021 12:20
Mayele Fabrice N'Sakala
Mayele Fabrice N'Sakala
Beşiktaş
Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maç boyunca ortaya koyduğu performansla etkili olamadı.

Rıdvan'ın formundan memnun kalmayan Beşiktaş teknik ekibinin, Sivasspor'la salı günü oynanacak mücadelede sol bekte Fabrice N'Sakala'ya görev vermesi bekleniyor.

Öte yandan Ankaragücü karşılaşmasında bir penaltı kaçıran ve sonrasındaki perfromansıyla da vasatın bile altında kalan Kevin N'Koudou da salı günkü mücadeleye kulübede başlayacak.



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