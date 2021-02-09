Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz seferberliği

Sakatlığı devam eden Rıdvan Yılmaz'ın durumu henüz netlik kazanmadı. Sağlık ekibinin Rıdvan'ı pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.N'Sakala'nın cezalı olması nedeniyle Rıdvan'ın iyileşmesi büyük önem taşıyor. Sergen Yalçın'ın, Rıdvan'ın oynamaması durumunda Montero'yu sol beke monte edeceği belirtildi. İspanyol stoper, Atletico Madrid'de 9 kez bu mevkide görev yapmıştı.