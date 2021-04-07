Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz görev başına

Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta üst üste forma şansı bulmasına rağmen tam olarak beklentileri karşılayamayan N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ın 11'e dönmesi bekleniyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz görev başına
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07 Nisan 2021 11:52
Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Beşiktaş'ta üst üste forma şansı bulan Fabrice N'Sakala, bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Kongolu futbolcunun bugünkü Alanyaspor maçında yedek kulübesine çekilmesi, Rıdvan Yılmaz'ın ise yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

Özellikle ikinci devre başında yaşadığı sakatlığa kadar alkış alan performanslara imza atan Rıdvan, sakatlık sonrası sahalara istediği dönüşü yapamamıştı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna adını yazdırmayı arzu eden Rıdvan'ın bir hayli hırslı olduğu belirtildi. 



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