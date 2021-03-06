Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz geri döndü

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK maçında ilk 11'e geri döndü

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz geri döndü
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06 Mart 2021 19:32
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından Gaziantep FK maçıyla yeniden on bire döndü.

Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.

Montero 3 maç sonra kadroya girdi

Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde takımdan ayrı kalan Montero, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamamıştı.



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