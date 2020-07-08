Beşiktaş'ta Rıdvan ve Ersin açıklaması

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği maçta yaptıkları kritik hatalarla sonuçta belirleyici olan kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'a camia sahip çıktı.



Konuyla ilgili olarak Sabah Gazetesi'ne konuşan Emre Kocadağ, altyapıdan çıkan oyuncuların genç oldukları için değil, iyi oldukları sürece oynayacaklarını söyledi.



Emre Kocadağ, "Futbol hata oyunudur. Bu işin doğasında var. Önemli olan bu hataları görüp kendini geliştirmek. İkisi de 19 yaşına gelmiş, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcuları. Bu formayı hak eden giyecek. Genç, yaşlı, tecrübeli diye bir ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar. Bir maçla kimseyi silecek değiliz" ifadelerini kullandı.



İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

İki genç ve yetenekli isim. Henüz gerekli deneyimleri olmamasına rağmen görev aldıkları maçlarda iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Kayserispor maçında ise birinci golde sol bek Rıdvan'ın, ikinci golde ise kaleci Ersin'in hataları var. Fakat bir başka gerçek var ki, böylesi hatalar sadece genç oyunculara ait değil. Bu yüzden her iki futbolcunun da hatalarından ders çıkararak gelişim göstermeleri, gelecekleri açısından büyük önem taşıyor.



