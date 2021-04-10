Beşiktaş'ta Richie Laryea ısrarı

Beşiktaş'ta transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ın Toronto FC'de top koşturan Richie Laryea'yla yakından ilgilendiğini ileri süren Kanada basını, Atiba'nın bu transferde etkin bir rol oynadığını ifade etti.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR



Atiba'nın vatandaşı Laryea'yı Beşiktaş'a ikinci kez önerdiğini belirtirken, sezon sonunda transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. 26 yaşında ve 1.75 boyundaki Laryea'nın kariyerine yurtdışında devam etmek istediği, Atiba ve Larin faktörleri nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.



PERFORMANSI



Kulüp kariyerinde Orlando City ve Toronto formalarını giyen Richie Laryea, 107 resmi karşılaşmada 9 gol atarken, 15 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.



