Beşiktaş'ta Richie Laryea ısrarı

Kanada basını Beşiktaş'ın, Toronto forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Richie Laryea için bir kez daha nabız yokladığını yazdı. Bu ismi Beşiktaş'a ise Atiba'nın önerdiği belirtildi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Richie Laryea ısrarı
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10 Nisan 2021 13:52
Beşiktaş'ta transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ın Toronto FC'de top koşturan Richie Laryea'yla yakından ilgilendiğini ileri süren Kanada basını, Atiba'nın bu transferde etkin bir rol oynadığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Atiba'nın vatandaşı Laryea'yı Beşiktaş'a ikinci kez önerdiğini belirtirken, sezon sonunda transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. 26 yaşında ve 1.75 boyundaki Laryea'nın kariyerine yurtdışında devam etmek istediği, Atiba ve Larin faktörleri nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.

PERFORMANSI

Kulüp kariyerinde Orlando City ve Toronto formalarını giyen Richie Laryea, 107 resmi karşılaşmada 9 gol atarken, 15 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.



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