Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ikilemi

Beşiktaş'ta taraftarların sevgilisi Ricardo Quaresma, takımdan ayrılanlar kervanına katılmaya hazırlanıyor. Pepe'nin Porto'ya gitmesinin ardından Ryan Babel'i de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a gönderen siyah-beyazlılarda, Quaresma da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.35 yaşındaki futbolcunun bu isteği yönetimde soğuk duş etkisi yaptı. Şenol Güneş'in en çok güvendiği oyunculardan biri olan Portekizli oyuncu, ailevi sebepleri gerekçe göstererek ülkesinde top koşturmak istediğini söyledi. Q7'nin forma giymek istediği takımın, kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan dünyaca ünlü stoper Pepe'nin transfer olduğu Porto olduğu öğrenildi.Pepe'nin, Porto'ya imza attıktan sonra birlikte forma giymek için Q7'ye baskı yaptığı iddia ediliyordu.Quaresma, Porto'ya gitmek için yönetime başvururken, bir yandan kulübü de zor durumda bırakmak istemiyor. Yıldız oyuncunun dün gece yönetimle yaptığı görüşmede, "Eğer sizin için de uygunsa beni gönderin. Ama kulübe sıkıntı verecekse kalabilirim" dediği öğrenildi.Q7'nin ayrıca gitmek için baskı yapmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında. Bbu sürpriz gelişme sonrasında yönetimin ikiye bölünmüş durumda olduğu belirtildi.Bazı yöneticilerin, "Bu saatten sonra faydası olmaz" dediği, bazılarının ise "Yerini dolduramayız" diyerek Q7'nin kalması gerektiğini savunduğu öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ise Portekizli yıldızın ayrılmasına kesinlikle karşı. Yönetim bugün yapacağı toplantıda Q7 hakkındaki son kararı verecek.