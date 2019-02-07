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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği sürüyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın takımda kalma olasılığı gün geçtikçe artıyor

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği sürüyor
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07 Şubat 2019 10:59
Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma ihtimali her geçen gün artıyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ve yönetim ile görüşmelere başlayan Portekizli yıldız, geçmiş döneme ait yaklaşık 1.4 milyon euro tutarındaki alacaklarının tamamını talep ediyor.

Yönetim kurulu, Quaresma'dan bonservis geliri elde edemeyeceği için sözleşme feshi için alacaklarının yarısını ödemek istiyor. Takımla antrenmanlara devam eden Quaresma, daha kararını yönetime bildirmezken ABD'de takım arayışlarına devam ettiği bildirildiSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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