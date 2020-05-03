EN ÇOK KAZANAN VIDA



Beşiktaş, sözleşmelerin revize edilmesi konusunda icraata geçiyor. Bir yönetici hafta başından itibaren oyuncularla masaya oturacaklarını belirterek, "" dedi.56 milyon Euro olan maaş bütçesini 30 milyon Euro'ya düşürmeyi amaçlayan Beşiktaş, futbolculardan %50'ye yakın indirim bekliyor.Ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile de yeni mukavele görüşmesi gerçekleştirilerek sonuca bağlanmaya çalışılacak. Gökhan, 1 milyon 650 bin Euro, Caner 1 milyon 750 bin Euro, Atiba ise 800 bin Euro alıyor.Beşiktaş'ta yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida, en çok kazanan futbolcu durumunda. Hırvat yıldızı; Burak (2.5 milyon Euro), Lens (2.3 milyon Euro) ve Ljajic (2.2 milyon Euro) izliyor.