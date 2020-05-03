Beşiktaş'ta resmi görüşmeler başlıyor

İndirim oranını yüzde 50 olarak belirleyen Beşiktaş, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'la da tek tek masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoï¿½raf; AA
Beşiktaş'ta resmi görüşmeler başlıyor
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03 Mayıs 2020 10:50
Beşiktaş, sözleşmelerin revize edilmesi konusunda icraata geçiyor. Bir yönetici hafta başından itibaren oyuncularla masaya oturacaklarını belirterek, "Maaş indirimini yüz yüze görüşeceğiz. Bugüne dek resmen bir görüşmemiz olmamıştı ancak şimdi indirimi konuşacağız" dedi.

56 milyon Euro olan maaş bütçesini 30 milyon Euro'ya düşürmeyi amaçlayan Beşiktaş, futbolculardan %50'ye yakın indirim bekliyor.

Ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile de yeni mukavele görüşmesi gerçekleştirilerek sonuca bağlanmaya çalışılacak. Gökhan, 1 milyon 650 bin Euro, Caner 1 milyon 750 bin Euro, Atiba ise 800 bin Euro alıyor.

EN ÇOK KAZANAN VIDA

Beşiktaş'ta yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida, en çok kazanan futbolcu durumunda. Hırvat yıldızı; Burak (2.5 milyon Euro), Lens (2.3 milyon Euro) ve Ljajic (2.2 milyon Euro) izliyor.

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