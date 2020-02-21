Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi
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21 Şubat 2020 17:03
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Rahmi Koç ile bir araya geldi.

Görüşmede Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını hediye etti.

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