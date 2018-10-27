Beşiktaş'ta radikal transfer kararları!

transfer hareketliliği başlıyor. Son dönemlerde alınan kötü sonuçların artmasıyla Beşiktaş Yönetimi'nin, transfer konusunda daha radikal kararlar alabileceği öğrenildi.Forvet dışında sağ beke oyuncu bakan siyah-beyazlılar, kötü gidişatın devam etmesi halinde, transferde daha farklı strateji izleyebilir.2 iyi oyuncu alıp, bunun karşılığında da 2 futbolcusunu göndermeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, performansa göre daha fazla isimle de yollarını ayırabilir.Özellikle orta sahadaki sayısal fazlalık nedeniyle, bu bölgeyi boşaltmak isteyen yönetimin, mutsuz oyuncularla yola devam etmeye sıcak bakmadığı da bildirildi.Ayrılmak isteyen futbolcuyu zorla tutmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, bir dahaki senenin takımının temellerini de devre arasında atmayı planlıyor.