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Beşiktaş'ta radikal transfer kararları!

Beşiktaş'ta arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından transfer konusunda radikal hamlelerin olması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin bir dahaki senenin takımlarını devre arasında temellendireceği ifade ediliyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ta radikal transfer kararları!
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27 Ekim 2018 04:42
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başlıyor. Son dönemlerde alınan kötü sonuçların artmasıyla Beşiktaş Yönetimi'nin, transfer konusunda daha radikal kararlar alabileceği öğrenildi.

Forvet dışında sağ beke oyuncu bakan siyah-beyazlılar, kötü gidişatın devam etmesi halinde, transferde daha farklı strateji izleyebilir.

2 iyi oyuncu alıp, bunun karşılığında da 2 futbolcusunu göndermeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, performansa göre daha fazla isimle de yollarını ayırabilir.

Özellikle orta sahadaki sayısal fazlalık nedeniyle, bu bölgeyi boşaltmak isteyen yönetimin, mutsuz oyuncularla yola devam etmeye sıcak bakmadığı da bildirildi.

Ayrılmak isteyen futbolcuyu zorla tutmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, bir dahaki senenin takımının temellerini de devre arasında atmayı planlıyor.

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