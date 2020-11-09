Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için milli ara projesi!

Camianın, yönetimin ve teknik heyetin büyük umutlar beslediği Rachid Ghezzal'a milli ara ilaç olacak. Teknik ekip, iki haftalık süreçte Cezayirli yıldızı özel programlarla hazırlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için milli ara projesi!
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09 Kasım 2020 11:51
Transferin son gününde İngiliz ekibi Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal sezon başı kampına katılamaması ve takıma tam uyum sağlayamaması sebebiyle çıktığı maçlarda yüzde 100'ünü veremedi. Fizik-kondisyon olarak hazır olmayan 28 yaşındaki oyuncuya milli ara ilaç olacak.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK

Teknik ekip, Cezayirli yıldızı özel programlarla sezona hazırlayacak. Camianın, yönetimin ve teknik heyetin büyük beklentiler içinde olduğu Ghezzal'ın bu süreçte eksiklerini kapatması ve sezonun kalan bölümünde yüzde 100'üyle sahada olması bekleniyor.



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