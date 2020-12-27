Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal fırtınası

Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, 9 maçta 5 asistlik performansla dikkat çekiyor

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal fırtınası
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27 Aralık 2020 12:24
Transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, 9 maçta 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

Takımın hücum hattına büyük bir katkı yapan Cezayirli kanat oyuncusu, takım çalışmalarında da yıldızını parlatmayı sürdürüyor. 28 yaşındaki futbolcu, her geçen gün performansını daha üst seviyeye çıkararak teknik ekibi memnun ediyor.





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