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Beşiktaş'ta Quaresma ve Pepe endişesi!

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'na giden Pepe ve Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giyemeyebilir.

Beşiktaş'ta Quaresma ve Pepe endişesi!
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13 Temmuz 2018 10:39
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'na giden Pepe ve Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giyemeyebilir.

Kupadan elendikten sonra tatile çıkan iki yıldız futbolcu, izinlerinin devam etmesi sebebiyle B36 Torshavn ile Titograd Podgorica eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek ön eleme karşılaşmasında Siyah-Beyazlı takımı yalnız bırakabilir.

Domagoj Vida kesin gibi
 
Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final oynamaya hak kazanan Kartal'ın başarılı stoperi Domagoj Vida da tıpkı Pepe ve Quaresma gibi turnuvanın ardından izinli olacak. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, Portekizli 2 yıldıza göre Avrupa Ligi ön eleme maçlarına yetişmeme ihtimali daha yüksek.



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