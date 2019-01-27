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Beşiktaş'ta Quaresma kararı; yollar ayrılıyor

Beşiktaş'tan ailesel nedenler yüzünden ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Yönetim, Portekizli'nin gidişine onay verdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Quaresma kararı; yollar ayrılıyor
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27 Ocak 2019 23:22
Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve ikinci başkan Serdal Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.

İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşüleceğini karar verilmişti. Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası yönetim cephesi kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'ya ayrılma fikrinin kabul ediliğini iletti. İki kulüp pazartesi günü bir araya gelerek son detayları konuşacak ve yapılacak anlaşmasının ardından Portekizli'nin sözleşmesi feshedilecek.

Öte yandan Quaresma'nın ayrılık anlaşmasıan Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.

113 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.

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