Beşiktaş'ta prim dopingi

"Geçen haftaki rüzgarı devam ettirelim" diyen Başkan Ahmet Nur Çebi iki maçın kazanılması durumunda 25'er bin lira dağıtacak.

Haber; Türkiye
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Beşiktaş'ta prim dopingi
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31 Ekim 2020 13:02
Haftalardır süren kötü gidişe Denizlispor deplasmanında son veren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Yönetim de takımın uzun süre sonra yakaladığı enerjiyi kaybetmemesi için harekete geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yöneticileriyle yaptığı toplantıda, yakalanan havanın kaybedilmemesi için Malatya ve Gaziantep maçlarından da galibiyetle ayrılmaları hâlinde futbolculara 25'er bin lira prim dağıtılmasına karar verdiği öğrenildi.

SERGEN HOCA MUTLU

Bu maçlardan üçer puan kazanılması halinde Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için de özel prim belirleneceği öğrenildi.

Bu duruma en çok sevinen isim ise teknik direktör Sergen Yalçın. Tecrübeli çalıştırıcının bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede, "Futbolcuların aklı saha dışında olsun istemiyorum. Bu yüzden ödemelerin gecikmemesi alacağımız sonuçlar için çok önemli" dediği ve yönetimin de bu konuda çok titiz davrandığı belirtildi.



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