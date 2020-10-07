Beşiktaş'ta piyango N'Koudou'ya vuruyor

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli bir şekilde geçiren Beşiktaş, kadrosuna birçok yabancı futbolcu kazandırmıştı. Savunma hattına; Montero, Welinton, N'Sakala ve Roiser'ı, orta alana; Josef, Mensah ve Ghezzal'ı, forvete de Aboubakar'ı alan Kartal, yabancı oyuncu kotasından 4 fazlayla transferi kapatmıştı. Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakan ve bu isimlerin lisanslarını çıkarmayacak olan yönetim, 14 yabancı kuralı sebebiyle 1 oyuncuyu daha liste dışı bırakacak.



Son saat 23.59



Bu konuda teknik ekibin kararını bekleyen yönetimin, listeyi saat 23.59'a kadar TFF'ye iletmesi gerekiyor. Sık sakatlanması ve kanat hattındaki fazlalık sebebiyle Kevin N'Koudou ön plana çıkan ilk isim... Ancak yönetimin, 2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle bu oyuncuyu da kadro dışındaki isimlerin yanına göndermek konusunda istekli olmadığı da biliniyor.



