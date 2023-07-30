Beşiktaşta, Pereyra ve Tavşan transferlerinde son durum!

Beşiktaş, Ante Rebic'i beklerken çok yönlü hücum oyuncusu transferi için de gözler Roberto Pereyra'ya çevrildi.
Udinese ile kontratı sona eren 32 yaşındaki yıldız futbolcunun ikna edilmesi için yeni bir yola başvuruldu. Pereyra, İstanbul'a davet edildi. Oyuncunun ailesi ve özellikle eşi, Türkiye'de oynamaya soğuk bakıyor.
Bu sorunu bertaraf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Pereyra ve eşine İstanbul'u tanıtmak istiyor.
INTER'DEN GERİ ADIM
Bu transferin ekonomik boyutunda ise sorun olmadığı belirtiliyor. Pereyra, İtalya'dan tek resmi teklif aldı.
Torino'dan gelen bu teklif, Arjantinlinin beklediği seviyede değildi. Inter ilgi gösterse de bu, resmi teklife dönüşmedi. Santos da adaylar arasında ancak tangocu futbolcu, Brezilya'da top koşturmaya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş'ın, yıllık 2.4 milyon Euro garanti ücretten iki artı bir yıllık kontrat önerisi halen masada bekliyor.
TAVŞAN YEDEKTE
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, NEC Nijmegen forması giyen Hollanda doğumlu 22 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan için de devrede.
Zaynutdinov transferinin gerçekleşmemesi halinde oluşturulan bonservis bütçesinin bu futbolcu için kullanılması planlanıyor. Daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen sağ kanat için kulübünün belirlediği bonservis değeri 3 milyon Euro.
Udinese ile kontratı sona eren 32 yaşındaki yıldız futbolcunun ikna edilmesi için yeni bir yola başvuruldu. Pereyra, İstanbul'a davet edildi. Oyuncunun ailesi ve özellikle eşi, Türkiye'de oynamaya soğuk bakıyor.
Bu sorunu bertaraf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Pereyra ve eşine İstanbul'u tanıtmak istiyor.
INTER'DEN GERİ ADIM
Bu transferin ekonomik boyutunda ise sorun olmadığı belirtiliyor. Pereyra, İtalya'dan tek resmi teklif aldı.
Torino'dan gelen bu teklif, Arjantinlinin beklediği seviyede değildi. Inter ilgi gösterse de bu, resmi teklife dönüşmedi. Santos da adaylar arasında ancak tangocu futbolcu, Brezilya'da top koşturmaya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş'ın, yıllık 2.4 milyon Euro garanti ücretten iki artı bir yıllık kontrat önerisi halen masada bekliyor.
TAVŞAN YEDEKTE
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, NEC Nijmegen forması giyen Hollanda doğumlu 22 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan için de devrede.
Zaynutdinov transferinin gerçekleşmemesi halinde oluşturulan bonservis bütçesinin bu futbolcu için kullanılması planlanıyor. Daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen sağ kanat için kulübünün belirlediği bonservis değeri 3 milyon Euro.