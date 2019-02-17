Beşiktaş'ta Pepe'yi unutturan isim; Isimat Mirin

Beşiktaş'ın PSV'den renklerine bağladığı Isimat-Mirin, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla göz doldurdu.Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda Beşiktaşlı Isimat-Mirin yaptığı 30 pasın 30'unda da isabet sağladı…79 kez topla buluşup, 69 isabetli pas yapan Fransız stoper 94.2 isabet yüzdesi sağladı. 3 uzun topundan 2'sinin yerini bulduğu Mirin, 7 defansif hamle yapıp, 7 de kafa topu aldı.Hırçın futbolu sebebiyle Beşiktaş taraftarının kısa sürede beğenisini kazanan 27 yaşındaki futbolcunun, kendisini hala yüzde 100 olarak hazır görmediği ve ilerleyen maçlarda performansını daha da artırmayı hedeflediği bildirildi.Başkan Fikret Orman da Mirin'in Porto'ya giden Pepe'yi unutturduğunu söylemişti