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Beşiktaş'ta penaltı beklentisi!

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında Vida'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda siyah beyazlı ekip penaltı bekledi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta penaltı beklentisi!
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15 Şubat 2019 21:34
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 32. dakikasında deplasman ekibi penaltı bekledi. VAR ile görüşen Cüneyt Çakır, devam kararını verdi.

Beşiktaş'ın kullandığı korner atışı sırasında ceza sahası içinde Domagoj Vida yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemleriyle pozisyon hakkında konuşurken VAR hakemleri, Çakır'ı çağırmadı ve oyunu devam ettirmesini söyledi. Bunun üzerine Çakır, oyunu devam ettirdi.

RIDVAN DİLMEN: ''POZİSYON PENALTI''

Maçın devre arasında pozisyonu NTV ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen ise "Vida'nın penaltı pozisyonunda, mutlaka VAR'a gitmesi lazımdı. Burada bayağı bir engelleme var. Akşam izlediğinde, keşke gitseydim diyebilir. Yaşar Kemal Uğurlu demek ki ağabeyine, 'gelmene gerek yok hocam' demiş. Pozisyon penaltı, Vida'yı engelledi." sözlerini kullandı.



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