Beşiktaş'ta Papiss Cisse transferinde tek pürüz opsiyon

Siyah-beyazlı yönetim, Papiss Cisse'ye 1+1 yıllık sözleşme ve 750 bin Euro garanti ücretin yanında bonuslar içeren teklifle gitti. 35 yaşındaki golcü ise mukaveleyi iki yıllık istedi

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Papiss Cisse transferinde tek pürüz opsiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2020 10:21
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar Alanyaspor ile son maçına Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkacak olan Papiss Cisse'yle görüşmelerini sürdürüyor. 35 yaşındaki yıldıza 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 750 bin Euro net maaşın yanında bonuslar içeren teklifle giden yönetim, ücret noktasında anlaşma sağladı.

Geriye ise tek bir pürüz kaldı. Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten opsiyonlu değil doğrudan iki yıllık net sözleşme istedi. Çarşamba günü oynanacak kupa finalinin ardından Beşiktaş'a imza atacak olan N'Sakala ile birlikte İstanbul'da kalacak olan Cisse, yönetimle yüz yüze son görüşmesini gerçekleştirecek.

Papiss Cisse, iki sezonda Aytemiz Alanyaspor ile 64 maça çıktı ve 42 gol, 3 asiste imzasını atarak önemli bir başarı elde etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için