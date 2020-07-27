Beşiktaş'ta Papiss Cisse transferinde tek pürüz opsiyon

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar Alanyaspor ile son maçına Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkacak olan Papiss Cisse'yle görüşmelerini sürdürüyor. 35 yaşındaki yıldıza 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 750 bin Euro net maaşın yanında bonuslar içeren teklifle giden yönetim, ücret noktasında anlaşma sağladı.



Geriye ise tek bir pürüz kaldı. Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten opsiyonlu değil doğrudan iki yıllık net sözleşme istedi. Çarşamba günü oynanacak kupa finalinin ardından Beşiktaş'a imza atacak olan N'Sakala ile birlikte İstanbul'da kalacak olan Cisse, yönetimle yüz yüze son görüşmesini gerçekleştirecek.



Papiss Cisse, iki sezonda Aytemiz Alanyaspor ile 64 maça çıktı ve 42 gol, 3 asiste imzasını atarak önemli bir başarı elde etti.



