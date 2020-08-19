Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lille kulübüne transferi sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, yeni dönem öncesinde hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olabilmek için 2 forvet takviyesi istemişti. Bu gelişmenin ardından çalışmalara başlayan yönetim; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Papiss Cisse gibi isimleri hedefleri arasına eklemişti. 4 oyuncuyla yapılan temaslardan henüz imza çıkaramayan Kara Kartal, son olarak Alanyaspor'la yollarını ayıran Senegalli golcünün üzerine yoğunlaştı.



UEFA İÇİN KRİTİK SAATLER



Alanyaspor'daki 2 sezonluk macerasında 65 maça çıkıp 42 gollük performans sergileyen 35 yaşındaki futbolcuyla ön anlaşma yapan ve maaş konusundaki pürüzleri gidermeye çalışan Kara Kartal'ın, tecrübeli ismi yarına (perşembe) kadar resmileştirmesi bekleniyor. PAOK'la salı günü yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı için kadrosunu yarına (perşembe) kadar UEFA'ya bildirmesi gereken Beşiktaş, bundan dolayı tüm sınırlarını zorluyor.



Daha önce yıllığı 1 milyon Euro'ya Cisse ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu teklifi değiştirerek 700 bin Euro garanti para ve 300 bin Euro'luk bonuslardan oluşan yeni bir sözleşme önerdi. Ancak Senegalli oyuncu bu yeni anlaşmaya soğuk baktı. 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş'tan 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık ücretinin de 900 bin Euro olmasını istiyor. Tarafların artık orta yolu bulması bekleniyor.



