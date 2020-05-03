Beşiktaş'ta oyunculara geri dönüş talimatı

Beşiktaş Yönetimi, yurt dışında bulunan Boateng, Ljajic, Victor Ruiz ve Lens'ten en kısa süre içinde İstanbul'a dönmelerini istedi. Bu oyuncular 14 günlük zorunlu karantina sürecinin ardından takıma katılabilecek.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta oyunculara geri dönüş talimatı
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03 Mayıs 2020 09:37
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'in durdurulması üzerine yönetim kurulunun verdiği özel izinden yararlanarak geçtiğimiz günlerde ülkelerine giden yabancı oyunculara 'dön' emri verildi. Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'le görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar, bu oyunculardan kısa süre içinde İstanbul'a dönmelerini istedi.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Ailesiyle birlikte yaklaşık 1 ay önce Milano'ya giden Boateng'in Türkiye'ye yarın döneceği öğrenildi. Victor Ruiz, Ljajic ve Lens'in de dönüş hazırlıklarına başladıkları ve önümüzdeki hafta özel jetle İstanbul'a gelmeye çalıştıkları aktarıldı.

Ancak Beşiktaşlı futbolcular İstanbul'a dönüşte hemen takıma katılamayacak. Boateng, Ruiz, Ljajic ve Lens tıpkı Trabzonsporlu golcü Sörloth gibi 14 gün boyunca bir kamu kuruluşunda zorunlu karantina süreci geçirecek. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemin ardından kendi evlerine geçip, takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek.

Bu arada TFF Sağlık Kurulu'nun koronavirüsle ilgili açıkladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında tesislerdeki düzenlemeler başlatıldı. TFF'nin tavsiyeleri doğrultusunda hem tesislerde hem de Vodafone Park'ta gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

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