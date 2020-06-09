Beşiktaş'ta oyna-kazan dönemi

Beşiktaş'ta yeni sezonla birlikte yeni bir dönem de başlıyor… Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Siyah-Beyazlılar, yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da darboğaza girmiş ve maaşlarda ödeme sorunu yaşamıştı. Bu sıkıntıları en aza indirmek isteyen Siyah-Beyazlı Yönetim yeni bir karar aldı; tüm futbolcularla görüşülecek ve hepsinden ciddi miktarda maaş indirimi talep edilecek.Futbolcuların yıllık ücretlerinde indirime gidecek olan yönetim, performans ve maç primlerine ise zam yapacak… Bu hamle ile futbolculara 'daha iyi oynayan daha çok para kazanır' denilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, böylece hem yüksek maaş yükünden kurtulmayı planlıyor hem de oyuncuların performansını maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yeni transferlerde de bu sistem uygulanacak.