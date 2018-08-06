Beşiktaş'ta Orkan Çınar kararı!

Beşiktaş'ın sağ kanadında Lens, Quaresma, Gökhan Töre gibi yıldızlar olunca Orkan Çınar'a yine yol göründü.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de genç oyuncunun kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. Orkan Çınar geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
MEDEL: "ÇOCUKLUĞUNU BİLİRİM"
Gary Medel, Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla kendisine gelen soruları cevapladı. Şilili yıldız, "Enzo Roco hakkındaki düşünceleri neler?" sorusuna "Roco'nun çocukluğunu bilirim. Beşiktaş onun için bir şans. Umarım yeteneklerini gösterir" cevabını verdi.
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in de genç oyuncunun kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. Orkan Çınar geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
MEDEL: "ÇOCUKLUĞUNU BİLİRİM"
Gary Medel, Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla kendisine gelen soruları cevapladı. Şilili yıldız, "Enzo Roco hakkındaki düşünceleri neler?" sorusuna "Roco'nun çocukluğunu bilirim. Beşiktaş onun için bir şans. Umarım yeteneklerini gösterir" cevabını verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın