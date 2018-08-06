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Beşiktaş'ta Orkan Çınar kararı!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kadro yapılandırmasına devam edene Siyah-beyazlılarda gönderilecekler listesi netleşmeye başladı.

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'ta Orkan Çınar kararı!
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06 Ağustos 2018 10:50
Beşiktaş'ın sağ kanadında Lens, Quaresma, Gökhan Töre gibi yıldızlar olunca Orkan Çınar'a yine yol göründü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de genç oyuncunun kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. Orkan Çınar geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

MEDEL: "ÇOCUKLUĞUNU BİLİRİM"

Gary Medel, Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla kendisine gelen soruları cevapladı. Şilili yıldız, "Enzo Roco hakkındaki düşünceleri neler?" sorusuna "Roco'nun çocukluğunu bilirim. Beşiktaş onun için bir şans. Umarım yeteneklerini gösterir" cevabını verdi.

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