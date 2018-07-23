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Beşiktaş'ta Orkan Çınar için sürpriz gelişme

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.

Beşiktaş'ta Orkan Çınar için sürpriz gelişme
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23 Temmuz 2018 10:29
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan Çınar'ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.
 
Geçen sezonun ikinci yarısını Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da geçiren Orkan Çınar, kısa dönemli kontratının sona ermesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmüştü.
 
Genç sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın Slovakya ve Avusturya'daki hazırlık kamplarında yer almıştı.
 
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.
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