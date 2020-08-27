Beşiktaş'ta öncelik oyuncu satışı!

Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen isimleri göndermenin yollarını arıyor.



14 yabancı oyuncusu bulunan ve takım harcama limitlerinden dolayı transfer bütçesi olmayan siyah beyazlılar, vedalaşılması planlanan isimlerle görüşmelerini yoğunlaştırdı.



Beşiktaş'ın önceliği, Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği Roco, Isimat-Mirin ve Douglas.



Roco'nun temsilcileriyle daha önce görüşen ancak sonuç alamayan yönetim, Şilili oyuncuyla bir kez daha masaya oturarak sözleşmesini feshetmeye çalışacak.



Isimat-Mirin ve Douglas için Türkiye'den ve yurt dışından teklifler olduğu biliniyor ancak oyuncular Beşiktaş'taki sözleşmelerinden daha düşük maaş alacakları takımlara gitmek istemiyor.



Bu oyunculara bonservislerini verip takımdan göndererek transferde bütçe oluşturmak isteyen siyah beyazlı yönetim, 1 hafta içerisinde sonuç almak için çabalıyor.



Yönetimin sonrasındaki hedefi ise maaşları yüksek olan Vida, Lens, Ljajic, Oğuzhan gibi oyuncularla bir kez daha görüşüp, kontratlarını güncellemeye çalışmak olacak.



